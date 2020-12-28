طقس العراق: المحافظات الجنوبية تدخل خارطة الأمطار .. خفيفة وعشوائية

2020/12/28 | 08:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى استمرار فرص الأمطار خلال ساعات صباح اليوم في عدة مناطق، يليها حالة استقرار جوي.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في إيضاح تابعه "ناس"، (28 كانون الأول 2020): إن "التوقعات تشير إلى إستمرار فرص الأمطار خلال ساعات صباح اليوم، لتشمل مناطق الجنوب البصرة وميسان وذي قار والمثنى، إضافة إلى مناطق متفرقة من الديوانية والكوت وربما أجزاء من بابل والعاصمة بغداد، وهي زخات أمطار خفيفة ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى، بينما يسود الاستقرار الجوي في باقي المناطق".

وتابع، "أما الرياح، فستكون شمالية غربية في مناطق الجنوب ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق خفيفة السرعة".

وعن درجات الحرارة قال الأسدي: إن "درجات الحرارة سترتفع قليلا نهار اليوم مقارنة بالأيام الماضية، وبشكل أكثر ابتداءً من الثلاثاء في جميع المناطق".

الخارطة أدناه توضح درجات الحرارة خلال اليوم:

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