شمول 840 أسرة في كركوك برواتب الرعاية

2020/12/28 | 08:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز}شملَت دائرة الرعاية الاجتماعية في كركوك 840 اسرة خلال العام الحالي بالرواتب بعد انجاز معاملاتها، بينما اكمل الباحثون الاجتماعيون المسح الميداني لاكثر من 7 الاف شخص لبيان مدى استحقاقهم للاعانات.

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