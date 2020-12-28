حملة لإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية ضمن 7 مناطق بالكرخ

2020/12/28 | 08:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}باشرت وزارة الاتصالات حملة لازالة التجاوزات الحاصلة على الشبكة الضوئية ضمن سبع مناطق في جانب الكرخ

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