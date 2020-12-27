خبير قانوني: لاعب الجوية يجب ان يعاقب 6 مباريات

2020/12/28 | 08:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد الخبير القانوني نزار احمد، ان عقوبة لاعب القوة الجوية مهند العاني يجب ان يعاقب بالايقاف ست مباريات.

وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “لائحة الانضباط في الهيئة التطبيعية تحتم معاقبة اللاعب لؤي العاني بالايقاف 6 مباريات كحد ادنى بعد حاثة البصق”.

واضاف “في المرة السابقة لجنة الاستئناف رفعت عقوبة الايقاف لاربع مباريات عن لاعب القوة الجوية مع العلم ان المادة 128 من لائحة الانضباط تقول انه عقوبات الايقاف عن المباريات قطعية ولايجوز استئنافها”.

يذكر ان العاني بصق على لاعب النجف تالا خلال مباراة الفريقين اليوم.



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