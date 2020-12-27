متنبئ جوي يوضح طبيعة الطقس المتوقع ليوم غد

2020/12/28 | 08:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اوضح المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، طبيعة الطقس المتوقع ليوم غد ودرجات الحرارة التي ستسجلها المحافظات.

وقال عطية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الاجواء الليلة ونهار الاثنين تكون غائمة بشكل جزئي في اغلب مدن البلاد”.

واضاف ان “امطارا خفيفة ستشهدها الليلة في مناطق متفرقة من مدن ذي قار والسماوة والنجف وبادية الجنوب وبابل والنجف والديوانية وكربلاء وربما مناطق من واسط والعاصمة بغداد نهار يوم غد”.

وبين ان “يوم غد الاثنين سيشهد ضعفا بتأثير الحالة الجوية، وتستقر الاجواء نسبيا مع فرص ضعيفة للامطار في مدن البصرة وميسان وذي قار وواسط”.

واوضح ان “الاستقرار النسبي في الطقس سيعود لغاية فجر يوم الخميس المقبل ودرجات الحرارة تبدأ بالارتفاع قليلا اعتبارا من يوم غد ولكن الاجواء تستمر شتوية باردة عموما وبالخصوص خلال ساعات الصباح والليل”.

ولفت الى ان “يوم غد الاثنين ستكون الرياح متقلبة الاتجاه، ساكنة على فترات في كافة المدن، لكنها تستمر شمالية غربية خفيفة السرعة في البصرة وميسان وذي قار وواسط”.



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