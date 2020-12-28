نواب يشددون على عدم تمرير الاستقطاعات ويشترطون التوصل إلى اتفاق سياسي لتسلم موازنة 2021

2020/12/28 | 08:23 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اشترط نواب في البرلمان عدم تسلم مشروع قانون موازنة العام المقبل 2021، من دون التوصل لاتفاق سياسي بشأنها، في حين يعتزم مجلس النواب تمديد فصله التشريعي لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم الاثنين، 28 كانون الأول 2020، "وجود خلافات بشأن الموازنة، خصوصا مع وجود فقرات مثيرة للجدل، أبرزها التقليل من رواتب الموظفين وفرض ضرائب واستقطاعات"، مبينا ان "موازنة 2021 تحتاج إلى تعديلات كثيرة لاسيما الاستقطاعات من رواتب الموظفين".

وأضاف أن "مجلس النواب لن يمرر تلك الاستقطاعات، لان الموظف هو المستهدف في الموازنة بعد رفع قيمة الدولار امام الدينار وغلاء بعض المواد"، وتابع ان "البرلمان ينوي استضافة جميع المعنيين بخصوص الموازنة".

من جانبه، اوضح عضو اللجنة النائب، شيروان ميرزا، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أكد خلال الاجتماع السابق بين الرئاسات الثلاث وقادة الأطراف السياسية انه لن يتسلم مشروع قانون الموازنة من دون حصول توافق سياسي بشأنه".

وبين ان "هذه الخطوة جيدة ومنطقية لانها ستنهي الجدل والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب كما تسهم في الإسراع بتشريع الموازنة".

فيما افادت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، بان "البرلمان سيمدد الفصل التشريعي الى حين التصويت على الموازنة بحسب النظام الداخلي"، مؤكدة أن "اللجنة المالية ستسجل الملاحظات قبل عرضها على المجلس".

أما النائب احمد الكناني، فقد أشار إلى ان "مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيناقش بشكل مفصل ودقيق بما يلائم وضعنا الاقتصادي ومواجهة الازمة الحالية التي تعصف بالبلد".

وأكد الكناني، أن "إحدى النقاط التي ستحظى بالنقاش مسألة استقطاع مخصصات الموظفين التي نعتبرها خطا احمر ولن نقبل بالاستقطاعات الواردة بالموازنة"، مبينا ان "البرلمان ليس لديه اعتراض على استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، قد أشار في وقت سابق، الى أن "رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال اقرار الموازنة"، مؤكدا أن " المعطيات المالية الحالية يفترض أن تكون مؤمنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة".

وبين أن "العجز المالي يتم تمويله وعلاجه من خلال الوفرة المتحققة في سعر النفط والكميات المصدرة منه ، كون الكميات المصدرة عادة ما تكون أكثر من الكميات المخطط لها وبذلك تحقق وفرة وكذلك السعر المخمن الذي بنيت عليه الموازنة أقل من الواقع".

جدير بالذكر ان اللجنة المالية النيابية كانت قد رجحت في وقت سابق، اقرار موازنة العام 2021 وتمريرها داخل مجلس النواب نهاية شهر كانون الثاني المقبل.

ر.إ

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