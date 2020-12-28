صحيفة تكشف عن تنبؤات بزلزال 'مدمر' سيضرب منطقة الشرق الأوسط

2020/12/28 | 08:23 - المصدر: NRT عربية

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آثار أحد الزلازل

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة تل أبيب، عن توقعات بزلزال مدمر بقوة 6,5 درجات على مقياس ريختر، سيضرب إسرائيل وجيرانها المحيطين بها خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "جوريزاليم بوست" والتي استعرضت حوالي 220 ألف عام من جيولوجيا البحر الميت من خلال الحفر ودراسة قاع البحر، أظهر الباحثون أنه يمكن تسليط الضوء على نمط مثل الزلازل المدمرة التي يبدو أنها تضرب المنطقة كل 130 إلى 150 سنة.

واضافت أنه "بالنظر إلى أن آخر زلزال ضرب المنطقة منذ 93 عاما مضت، توقع الباحثون أن زلزالا آخر من المفترض أن يضرب المنطقة في المستقبل القريب".

وتسبب الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة البحر الميت عام 1927 في إصابة مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بعدة مدن رئيسية، مثل عمان الأردنية والقدس وبيت لحم ويافا.

وأفاد رئيس كلية "بورتر" لعلوم البيئة والأرض في جامعة تل أبيب، البروفيسور ماركو، بان "آخر زلزال قتل حوالي 250 شخصا في القدس وبيت لحم وعمان وأريحا".

وتابع أنه "بمقارنة عدد الأشخاص الذين يسكنون هذه المدن اليوم، بعد 100 عام، والذي زاد بنحو 2 إلى 3 مرات هذا يعني أن عدد الضحايا سيكون ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالبنية التحتية والممتلكات".

جدير بالذكر ان البحرية الإسرائيلية أجرت في وقت سابق، تدريبا متعدد الجنسيات العام الماضي استعدادا لأي طارئ زلزالي، وفي العام 2014 كذلك قامت القوات المسلحة الاسرائيلية والأردنية بتمارين مشتركة لمواجهة الزلازل.

ر.إ

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