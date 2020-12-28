نواب: البرلمان عازم على احداث التغييرات والتعديلات على موازنة 2021

2020/12/28 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد عدد من النواب عزم البرلمان على احداث تغييرات جوهرية في موازنة 2021، موضحين ان التعديلات تتركز حول استقطاع رواتب الموظفين وحصص المحافظات وملف الإقليم.وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان لـ /المعلومة/، ان “البرلمان سيعترض على صرف أي مبالغ لكردستان، قبل ان تقوم حكومة الإقليم بتسليم مابذمتها من مبالغ تتعلق بواردات النفط والمنافذ الحدودية”.من جهتها، انتقدت عضو اللجنة الاقتصادية، ندى شاكر جودت، قرارات الحكومة بشأن رفع سعر صرف الدولار امام الدينار، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة بدلا من الاعتماد على السياسات الخاطئة”.الى ذلك اوضح النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، لـ /المعلومة/، ان “رواتب الموظفين وخاصة مايتعلق بفقرة الاستقطاعات التي وضعتها الحكومة في قانون الموازنة، ستحظى بأهمية داخل البرلمان، حيث لن يتم الموافقة على هذا القرار الخاطئ”.



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