كواليس تحديد سعر الدولار بـ1445 “تنكشف”: اتفاق بين “جهتين” تخللته ارقام وخلافات.. والتسعيرة الحالية “حل وسط”

2020/12/28 | 08:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، كواليس تحديد سعر الصرف بـ1445 متحدثة عن رقمين مختلفين قام البنكين الدولي والمركزي بتقديمهما قبل الوصول الى حل وسط.

وقال عضو اللجنة المالية احمد حما في تصريح صحفي، ان “اجتماعًا عقد في العراق جمع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية لإيجاد حلول للازمة المالية”.

واضاف ان “البنك الدولي قدم مقترح بتحديد سعر صرف الدولار بـ130 الف دينار لكل 100 دولار”، مشيرًا الى ان “البنك المركزي قدم مقترح بتحديد سعر الصرف بـ 166 الف دينار لكل 100 دولار”.

واوضح المياحي انه “نتيجة الضغوط خفض البنك المركزي السعر الى 145 الف ورفض البنك الدولي رفع السعر الى 166الفا”.

البنك الدولي يتابع

من جانبه، بين المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الية عمل البنك الدولي وتاثيره في العراق.

وقال صالح في حديث صحفي، إنه “لا يوجد برنامج ملزم حالياً بين العراق وصندوق النقد الدولي، ولكن الأخير يتابع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للبلدان الأعضاء”.

وأضاف، أن صندوق النقد يتابع عجز الحساب الجاري، “بسبب كساد الاقتصاد العالمي، وآثاره المستقرة على اقتصادات الدول الأعضاء”، مشيراً إلى أن ما ذُكر “هي من الأعمال الروتينية التي يقوم بها الصندوق في التشاور مع كافة البلدان”.

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