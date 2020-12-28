"الأسوأ لم يحدث بعد".. أكثر من 19 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

2020/12/28 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ19 مليون شخص، أمس الأحد، حسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز"، ما يعني أنّ البلاد سجّلت مليون حالة إضافيّة في أقلّ من أسبوع.

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