الطائي: ضغوط اميركية تعرقل تطوير الغاز واستخدامه في محطات الطاقة

2020/12/28 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

بين المحلل السياسي صباح الطائي، ان اميركا لاترغب بتحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق بوقود الغاز، لافتا الى ان اميركا تستغل هذه الورقة كعامل ضغط على العراق كي يبقى منفذا لسياساتها.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “ العراق وعلى مدى 17 عاما لم يتمكن من استثمار الغاز الموجود في حقوله، كما انه لم يتمكن من تطويره واستخدامه لتزويد محطات الطاقة، بسبب عدم منح الضوء الاخضر من قبل واشنطن”.

واضاف ان “الغاز العراقي قد يحقق تغييرا معادلة الطاقة بالمنطقة، وقد يدخل كمنافس قوي للدول المصدرة للغاز، وبالتالي فأن اميركا تضغط باتجاه اضعاف العراق بهذا المجال وتفرض على الحكومات عدم الذهاب باتجاه المشاريع الغازية”.

وبين ان “الجانب الاميركي يحاصر العراق بالغاز، ويمنح الحكومة بين الحين والاخر اعفاءات من استيراد الغاز الايراني، كي يجعل العراق تحت رحمته في ملف الكهرباء، كما انه مخطط لمساومة بغداد للابقاء على شركة جنرال الكتريك ومنحها معظم عقود الاستثمار في الطاقة”.



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