وزير العمل يعلن تخصيص تريليونيّ دينار لدعم الفئات الفقيرة

2020/12/28 | 08:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، اضافة تخصيص يقرب من ترليوني دينار ضمن موازنة 2021 الى وزارته لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة.

وأضاف في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (28 كانون الأول 2020) إن "الوزارة شكلت لجنة لدراسة الموازنة التي خصصت لها ضمن موازنة 2021, فضلا عن دراسة آلية زيادة نسبة الشمول من المستفيدين برواتب الرعاية الاجتماعية، وامكانية رفع سقف مبلغ الاعانات وفقا للسيولة المالية المتوفرة".

وأكد الركابي، أن "اضافة التخصيص الى موازنة وزارته، سيعطيها مرونة كبيرة في شمول اعداد جديدة باعانات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة والمعين المتفرغ, فضلا عن النظر بامكانية رفع سقف الاعانة في ضوء التخصيص المالي الذي سيتوفر والسيولة المالية التي يمكن ان توفرها وزارة المالية بعد اقرار".

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