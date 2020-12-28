نقابة الصيادلة تدعو إلى اعتماد الدولار الدوائي لوقف ارتفاع الأسعار

2020/12/28 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ادى تغيير صرف الدولار الى ارتفاع الاسعار في جميع القطاعات ومنها الصحي ما انعكس سلبا على المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الامراض المزمنة.

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