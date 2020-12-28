-صفقة القرن- حية على الارض تسعى! - سعيد علام

2020/12/28 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام هناك وجهة نظر منتشرة، ترى فشل او موت "صفقة القرن" منذ ولادتها، وحتى قبل خروج ترامب، والخروج المتوقع لنتنياهو، ووفقاً لوجهة النظر هذه، ان "الصفقة" ولدت ميته لان "الصفقة" لابد ان تتم بين طرفين، ولان احد الطرفين "الفلسطينين" لا ولن يوافقوا على هذه "الصفقة"، لذا فهى ولدت ميتة او فاشلة، وبخروج ترامب ونتنياهو المتوقع، فان هذا، ووفقاً لنفس وجهة النظر هذه، يكون بمثابة اعلان رسمى عن موت هذه "الصفقة" واستخر ......





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