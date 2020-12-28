الشباب والرياضة : قرار السماح بدخول الجمهور الى الملاعب منوط بخلية الازمة حصرًا

2020/12/28 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت وزارة الشباب والرياضة ان قَرار السماح بدخول الجمهور الى الملاعب منوط بخلية الازمة حصرًا ".وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " : اوردت بعض الوكالات والمواقع الإخبارية الالكترونية خبرًا لا يمت للحقيقةِ بـ(صلة)، مفادهُ أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال سَمح لجمهور رياضي مَحدود بدخول ملعب النجف الذي يَحتضن مُباراة فريقي القوة الجوية والنجف ضمنَ دوري الكرة المُمتاز ".واوضحت الوزارة :" ان السماح بدخول الجمهور من عدمهِ هو أمر منوط بخليةِ الأزمة أولًا كونها الجهة المسؤولة حصرًا عن هذا الموضوع، ولا شأن للوزارةِ أو الوزير بذلك".واشارت الى ان وزير الشباب والرياضة الذي حَضر لمُشاهدةِ المُباراة على هامشِ زيارتهِ لمُحافظةِ النجف الاشرف، وجه بضرورةِ الالتزام بمقرراتِ خليةِ الأزمة وعدم السماح للجمهور بالدخولِ للمُباراة، ويَجب ان يأخذ مُشرف المُباراة وقوات أمن الملاعب تحديدًا دورهما كونهما الجهتين المسؤولتين عن ذلك داخل مَلعب المُباراة./انتهى9

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