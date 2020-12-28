2020/12/28 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت اللجنة المالية البرلمانية عدم وصول الموازنة العام للدولة اليها لغاية الان .وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اقرار الموازنة في مجلس النواب يعتمد على مناقشة جميع الارقام الموجودة فيها وامكانية اجراء تخفيض ومناقلة تلك الارقام وانصافها للمحافظات "، لافتا الى :" ان تلك المناقشات قد تستغرق شهرا كاملا " .واضاف كوجر :" ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعات مكثفة مع جميع الوزارات والمؤسسات لمناقشة تخصيصاتها المالية بدقة "، مبينا :" ان صلاحية مجلس النواب هي تخفيض عجز الموازنة وليس زيادته على اعتبار انه لا يمكن لمجلس النواب اضافة اي رقم مالي غير موجود في الموازنة".واشار الى امكانية البرلمان الاعتراض على استقطاعات رواتب الموظفين في الموازنة والتدخل من اجل تخفيض تلك الاستقطاعات بحيث لا توثر على العجز المالي فيها ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية البرلمانية : الموازنة لم تصلنا لحد الان .. ومناقشتها قد تستغرق شهرا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية البرلمانية : الموازنة لم تصلنا لحد الان .. ومناقشتها قد تستغرق شهرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).