الموارد المائية: المباشرة بستة مشاريع ستراتيجية في بداية 2021

2020/12/28 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تزمع وزارة الموارد المائية، افتتاح ثلاثة مشاريع ستراتيجية مهمة خلال الشهر الاول من العام المقبل، بينما ستباشر بعدد مماثل منها خلال 2021.

وقال الناطق الرسمي للوزارة علي راضي ثامر في حديث لصحيفة«الصباح» واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان المشاريع الثلاثة التي ستفتتحها هي، ناظم شط البصرة بمحافظة البصرة، وهو ناظم مهم ينظم مياه المد والجزر ويتحكم بالمياه المنسابة الى الخليج العربي، كما يمنع مرور المياه المالحة الى اعالي المصب العام وشط البصرة.

واضاف ان المنشأ يوازن بين المياه الواردة من محطة ضخ الناصرية على المصب العام، ويمنع المياه البحرية في حال المد، علاوة على رفع منسوب المياه في شط البصرة للاغراض الملاحية والصناعية والثروة السمكية، مبينا انه يتكون من خمس بوابات للتصريف، وبوابتين للفيضان، وممر ملاحي يضم (هويس) بطول 100 متر، وبوابتين شعاعيتين ومن جسر متحرك.

وتابع ثامر، ان المشروع الثاني الذي سيفتتح، هو قناة «تعزيز التعزيز» بمحافظة المثنى، وعدها مهمة جدا لتأمين المياه للمحافظة من نهر الفرات، كونها ستؤمن حصص المياه للمحافظة ومشاريعها الزراعية، مضيفا ان المشروع الثالث هو المرحلة الاولى من تأهيل ضفاف شط الحلة في محافظة بابل، والذي لفت الى انه سيحول المنطقة الى متنفس للمواطن ومكان ترفيهي واعد.

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