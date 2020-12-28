الكناني: مشروع قانون الموازنة سيناقش بشكل مفصل ودقيق بما يلائم وضعنا الاقتصادي

2020/12/28 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

قال عضو مجلس النواب النائب احمد الكناني،الاثنين، ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيناقش بشكل مفصل ودقيق بما يلائم وضعنا الاقتصادي .

واكد الكناني في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان «مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيناقش بشكل مفصل ودقيق بما يلائم وضعنا الاقتصادي ومواجهة الازمة الحالية التي تعصف بالبلد».

وأشار الى ان «من النقاط التي ستحظى بالنقاش مسألة استقطاع مخصصات الموظفين التي نعتبرها خطاً احمر ولن نقبل بالاستقطاعات الواردة بالموازنة»، موضحا ان «البرلمان ليس لديه اعتراض على استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة».

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