منتخب الناشئين يرفع وتيرة استعداداته للاستحقاقات المقبلة

2020/12/28 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

يواصل منتخب الناشئين لكرة القدم استعداداته ضمن المنهاج التدريبي الذي اعده الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد تحضيرا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وقالَ المدرب المساعد لمنتخب الناشئين، حسان تركي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن " الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة الودية امام فريق الصناعة يعد عاملا إيجابيا يعزز قدرات المنتخب كونه يبحث عن الأداء وتطوير إمكانات اللاعبين الفنية والبدنية بعيداَ عن النتائج".

وأضافَ تركي ان " اللاعبين طبقوا واجبات الجهاز الفني بشكل مميز بمواجهة فريق يعد من ابرز المرشحين للتواجد في دوري الكرة الممتاز للموسم المقبل وسيخوض الأدوار النهائية لدوري الدرجة الأولى" مبينا ان" خوض المباريات الودية مع فرقٍ بهذه القيمة الفنية يعطي اللاعبين دافعا معنويا كبيرا لتحقيق الافضل مستقبلا ".

واكد تركي ان" الجهاز الفني سيعمل خلال الفترة المقبلة على خوض مباريات ودية مع فرق الدوري الممتاز قبيل الدخول في المعسكرات الخارجية التي تعمل على زيادة تجانس الفريق، والاستقرار على اللاعبين الذين سيمثلون ليوث الرافدين في البطولات الآسيوية المقبلة".

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