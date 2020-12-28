2020/12/28 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم القضاء الصيني على صحفية مواطنة أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان بالسجن أربع سنوات بحسب محاميها، بعد عام من ظهور كورونا في هذه المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 4 سنوات لصحفية صينية تحدثت عن "انتهاك حقوق الإنسان" خلال الحجر في ووهان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 4 سنوات لصحفية صينية تحدثت عن "انتهاك حقوق الإنسان" خلال الحجر في ووهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).