2020/12/28 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

انتقد نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري، الاثنين، سياسات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاقتصادية، مشيرا الى أنها اضرت المرضى وفاقمت من معاناتهم، فيما دعا نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي الحكومة الى اعتماد ما يسمى بالدولار الدوائي وهو تثبيت سعر الدواء كما كان سابقا.

وقال الشمري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “تغيير سعر صرف الدولار سيضاعف من معاناة المرضى خصوصاً الذين يعانون من أمراض مزمنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد”.

واضاف انه “اذا ما أخذنا في نظر الاعتبار أن معظم تكاليف الخدمات الطبية تدفع من جيب المواطنين الخاص، فأن هذا الامر سيرهق كاهلهم كثيرا”.

من جهته، دعا نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي الحكومة الى “اعتماد ما يسمى بالدولار الدوائي وهو تثبيت سعر الدواء كما كان سابقا”.

وقال الهيتي، إن “تغيير سعر صرف الدولار ادى الى تغيير اسعار اغلب المواد ومنها الدواء لذلك طالبنا الحكومة بتثبيت سعر الدولار كما كان سابقا تحت مسمى (الدولار الدوائي) وبهذه الحالة لن يكلف الدولة المبالغ الكبيرة، كما انه يؤدي بالنتيجة الى تثبيت الأدوية الموجودة في الأسواق ولا يجري تسريبها من المنافذ الحدودية”.

وذكر انه “في حال طبق هذا الامر فان المواطن سيحصل على الدواء بسعر مقبول، ويتم تسجيل الأدوية الموجودة في السوق بشكل نظامي وبهذه العملية سنحصل على دواء آمن وفعال، وعن طريق رسمي وبالتالي ستكون هناك عائدات ضريبية للدولة، مؤكدا ان العملية هذه تساعد المواطن من الناحية المادية والصحية في الوقت نفسه”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيبا الأطباء والصيادلة ينتقدان سياسات الكاظمي الاقتصادية: فاقمت معاناة المرضى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيبا الأطباء والصيادلة ينتقدان سياسات الكاظمي الاقتصادية: فاقمت معاناة المرضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).