2020/12/28 | 09:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائــرة الـرعـايـة الاجـتـمـاعـيـة في كـركـوك، الإثنين، شمول 840 أسـرة خـلال الـعـام الحالي بـالـرواتـب بعد انـجـاز معاملاتها.

وقـال مـديـر الـدائـرة واثـق يـاسـين محمد في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (28 كانون الأول 2020)، إن "الدائرة شملت 840 أسرة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية خلال الـعـام الـحـالـي، وهـي ضمن الأسـمـاء في القوائم الـواردة من ممثلي المحافظة في مجلس النواب".

وأشـــــار إلــــى، ان "المــشــمــولــين صـــدرت لـهـم بـطـاقـات الــرواتــب وفــق الـضـوابـط والتعليمات ومـوافـقـة وزارة التخطيط، وتــــم ايــضــا اكـــمـــال المــســح المــيــدانــي لأكـثـر مـن 7 آلاف شـخـص لـبـيـان مـدى استحقاقهم للشمول في شبكة الحماية وضمن فئاتها من العاطلين والعاجزين والمرضى والمطلقات والارامل بعد زيارة الباحثين إلـى منازلهم وتـواصـل انجاز معاملاتهم".

وأوضـــح مـحـمـد، أن "الـعـمـل الإلـكـتـرونـي اسهم في سرعة الانجاز ورفع المعاملات إلى الوزارة بعد اكمال استمارة المشمول من قبل الباحث"، موضحا أن "الاسبوع الحالي سيشهد حصر أعداد التقاطعات والتوقفات والاستردادات للذين التحقوا بـدوائـر أخــرى لاسـيـمـا الــدوائــر التابعة لـلـمـؤسـسـات الأمـنـيـة مـن أجــل تحقيق شــفــافــيــة تــامــة فــي قــاعــدة الــبــيــانــات لـلـمـسـتـحـقـين بــالــشــمــول، وأن الأعـــداد المـتـبـقـيـة سـيـسـتـمـر الـعـمـل بـشـمـولـهـم حسب موافقة وزارة التخطيط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك: 840 عائلة تدخل قوائم الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك: 840 عائلة تدخل قوائم الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).