النزاهة: إحباط محاولة نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية في نينوى

2020/12/28 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} أعلنت هيأة النزاهة، الاثنين، ضبط مُتَّهمٍ بترويج معاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ بصفةٍ غير قانونيَّةٍ في محافظة نينوى.

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