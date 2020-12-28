تسجيل أكثر من 19 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة منذ تفشي الجائحة

2020/12/28 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تجاوز عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ19 مليون شخص، حسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز"، ما يعني أنّ البلاد سجّلت مليون حالة إضافيّة في أقلّ من أسبوع.

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