مليون إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

2020/12/28 | 09:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تجاوز عدد المصابين بكورونا المستجد في الولايات المتحدة منذ تفشي الجائحة عتبة الـ19 مليون الأحد، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، ما يعني أن البلاد سجلت مليون حالة إضافية في أقل من أسبوع.

وأظهرت بيانات الجامعة أن الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّلت حتى الـ 20.30 الأحد ما مجموعه 19.107.675 إصابة.

وقبل 6 أيام فقط، تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 18 مليون.

وأحصت البلاد أيضا ما مجموعه 333.069 وفاة بالفيروس.

ووقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الأحد بعد أيام من الرفض، خطة تحفيز جديدة للاقتصاد بـ 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من الوباء.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الأحد إن أسوأ ما في الوباء ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد إلى “مرحلة حرجة” مع ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة.

وقال الخبير الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشاراً حول الوباء بعد ان كان عضواً في خلية الازمة التي شكلها دونالد ترامب “أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد الأمر سوءاً في الاسابيع المقبلة”.

ولكن مع بداية حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد، وتخصيصها أولاً للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والعاملين في مرافق الرعاية الطويلة الأجل، لاح للأمريكيين بصيص أمل.

ومع ذلك، فإن كميات اللقاح الأولية كانت دون وعود الحكومة الفدرالية.

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