العمل تعلن إضافة 2 ترليون دينار إلى تخصيصاتها وزيادة الفئات المشمولة بالرعاية

2020/12/28 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين (28 كانون الأول 2020)، إضافة 2 ترليون دينار إلى تخصيصات الوزارة ضمن موازنة 2021، فيما أشارت إلى زيادة الفئات المشمولة بالرعاية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمت إضافة ما يقارب 2 ترليون دينار الى تخصيصات وزارة العمل في موازنة عام 2021".

وأضافت، أن "ان هذه التخصيصات تم تضمينها كنص في الموازنة العامة وستذهب نحو التوسع بالشمول للفئات التي تعنى الوزارة برعايتها (الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة)".

وأشارت الوزارة إلى أن "الموازنة تضمنت حسم موضوع الـ57 ألف اسرة الذين تقدموا للشمول براتب المعين المتفرغ (ذوي الاعاقه ) وتضمين المتراكم للاعوام 2016 و2017 و2018 ممن لم يستلموا راتبا في تلك الاعوام".

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