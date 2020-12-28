خمس مباريات بدوري الكرة الممتاز اليوم.. التوقيتات والقنوات الناقلة

2020/12/28 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تستكمل اليوم الاثنين (28 كانون الاول 2020) الجولة الحادية عشرة لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" مباريات اليوم ستشهد لقاء الكرخ بالنفط على ملعب الاول،والصناعات بالقاسم في ملعب الصناعة،والمباراتان تقامان في الساعة الثانية ظهرا، اربيل يستضيف الشرطة على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الرابعة والربع،والطلبة يحل ضيفا على نفط ميسان في الساعة السادسة والربع، فيما يشهد ملعب جذع النخلة لقاء نفط البصرة والديوانية في الساعة الثامنة والربع".

الكرخ والنفط..



الساعة الثانية ظهراً..



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اربيل والشرطة..



الساعة الرابعة والربع..



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نفط ميسان والطلبة..



الساعة السادسة والربع..



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نفط البصرة والديوانية..



الساعة الثامنة والربع..



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وكانت الجولة (11)، قد أفتتحت أمس الاحد بفوز نفط الوسط على الكهرباء، وتعادل السماوة والحدود والنجف والجوية.

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