الصحة: التطعيم بلقاح 'فايزر' المضاد لكورونا سيكون اختياريا في العراق

2020/12/28 | 09:25 - المصدر: NRT عربية

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لقاح كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الصحة، حسن التميمي، الاثنين، ان لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا سيكون اختياريا، فيما أشار إلى تشكيل فريق فني لمتابعة استيراد اللقاح.

وقال التميمي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 28 كانون الأول 2020، ان "العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر التي حصلت على الموافقات العالمية لاستخدام اللقاح، كما خصص مجلس الوزراء قيمة الدفعة الاولى من اللقاح التي ستصل خلال الربع الاول من السنة الجديدة".

واضاف ان "الوزارة متواصلة مع منظمة الصحة العالمية لاستيراد أي لقاح يتم اقراره من قبلها بعد الاطلاع على نتائجه"، مبينا ان "الوزارة شكلت لجانا استشارية حددت الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من اللقاح وهم منتسبو وزارة الصحة والاعمار فوق 50 سنة ومنتسبو الاجهزة الامنية الذين اصيبوا بالامراض المزمنة ومضاعفات مرضية".

واشار الى ان "الوزارة تنسق مع شركة فايزر وشركات عالمية اخرى لتوفير المتطلبات اللوجستية المتعلقة باستيراد اللقاح ومعدات الحقن"، كاشفا عن "تشكيل فريق فني لمتابعة استيراده وتدريب الملاكات الخاصة بعملية التطعيم".

وأوضح التميمي، ان "التلقيح سيكون اختياريا وليس اجباريا بشكل ابتدائي، كما سيكون متاحا للجميع في وقت لاحق".

وكانت الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية في وزارة الصحة، قد أكدت أمس الأحد، انها أجازت استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا.

ر.إ

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