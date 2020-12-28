2020/12/28 | 09:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفَ وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاثنين، عن تشكيل فريق فني لمتابعة استيراد لقاح «فايزر»، مشيرا الى ان التلقيح سيكون اختياريا.

وقال التميمي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، ان “ العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر التي حصلت على الموافقات العالمية لاستخدام اللقاح، كما خصص مجلس الوزراء قيمة الدفعة الاولى من اللقاح التي ستصل خلال الربع الاول من السنة الجديدة”.

واضاف ان “الوزارة متواصلة مع منظمة الصحة العالمية لاستيراد أي لقاح يتم اقراره من قبلها بعد الاطلاع على نتائجه”، مبينا ان “الوزارة شكلت لجانا استشارية حددت الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من اللقاح وهم منتسبو وزارة الصحة والاعمار فوق 50 سنة ومنتسبو الاجهزة الامنية الذين اصيبوا بالامراض المزمنة ومضاعفات مرضية”.

واشار الى ان «الوزارة تنسق مع شركة فايزر وشركات عالمية اخرى لتوفير المتطلبات اللوجستية المتعلقة باستيراد اللقاح ومعدات الحقن»، كاشفا عن «تشكيل فريق فني لمتابعة استيراده وتدريب الملاكات الخاصة بعملية التطعيم».

ولفت التميمي الى ان «التلقيح سيكون اختياريا وليس اجباريا بشكل ابتدائي، كما سيكون متاحا للجميع في وقت لاحق».



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشكل فريقا فنيا لمتابعة استيراد لقاح فايزر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشكل فريقا فنيا لمتابعة استيراد لقاح فايزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).