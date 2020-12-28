جهة تطالب استثنائها من سعر الدولار الجديد واحتسابه لها بالقديم: ماذا يعني الدولار الدوائي؟

2020/12/28 | 09:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

دعا نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، الحكومة، الى اعتماد ما يسمى بالدولار الدوائي، من خلال احتساب سعر الدولار المأخوذ لشراء الدواء بالتسعيرة القديمة.

وقال الهيتي في تصريح صحفي، إن “تغيير سعر صرف الدولار ادى الى تغيير اسعار اغلب المواد ومنها الدواء لذلك طالبنا الحكومة بتثبيت سعر الدولار كما كان سابقا تحت مسمى (الدولار الدوائي) وبهذه الحالة لن يكلف الدولة المبالغ الكبيرة، كما انه يؤدي بالنتيجة الى تثبيت الأدوية الموجودة في الأسواق ولا يجري تسريبها من المنافذ الحدودية”.

وذكر أنه “في حال طبق هذا الامر فان المواطن سيحصل على الدواء بسعر مقبول، ويتم تسجيل الأدوية الموجودة في السوق بشكل نظامي وبهذه العملية سنحصل على دواء آمن وفعال، وعن طريق رسمي وبالتالي ستكون هناك عائدات ضريبية للدولة، مؤكدا ان العملية هذه تساعد المواطن من الناحية المادية والصحية في الوقت نفسه”.

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