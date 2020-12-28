2020/12/28 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين يوجه فروعه باعتماد سعر صرف الدولار الرسمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 09:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يوجه فروعه باعتماد سعر صرف الدولار الرسمي ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يوجه فروعه باعتماد سعر صرف الدولار الرسمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).