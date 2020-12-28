العمل تعلن توسيع الشمول بملف الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة في موازنة 2021

2020/12/28 | 09:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، توسيع قاعدة الشمول بملف الحماية الاجتماعية وزيادة سقف الاعانة الاجتماعية في موازنة العام المقبل، مشيرا الى زيادة تخصيصات الوزارة وتحديدا هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لكونهما تعنيان بشرائح كبيرة من المجتمع.وقال الوزير في رده على استفسارات المواطنين التي ترد عبر …

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