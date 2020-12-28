تصريح جديد من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا: على هذه الفئات الاستعداد.. التلقيح سيبدأ بهم

2020/12/28 | 09:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن الـتـمـيـمـي، الإثنين، تشكيل فـريـق فني لمـتـابـعـة اســتــيــراد لـقـاح فــايــزر، فيما أشار إلى أن الـتـلـقـيـح سـيـكـون اختياريا.

وقـــال الـتـمـيـمـي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “الــعــراق وقــع اتـفـاقـيـة مـع شـركـة فايزر التي حصلت على الموافقات الـعـالمـيـة لاســتــخــدام الــلــقــاح، كما خــصــص مـجـلـس الـــــوزراء قـيـمـة الــدفــعــة الأولــــى مــن الــلــقــاح الـتـي سـتـصـل خـــلال الــربــع الأول مـن السنة الجديدة”.

وأضـاف، أن “الــوزارة متواصلة مع منظمة الصحة العالمية لاستيراد أي لقاح يتم اقـراره من قبلها بعد الاطـــلاع عـلـى نـتـائـجـه”، مـبـيـنـاً أن “الــوزارة شكلت لجانا استشارية حــددت الـفـئـات المـشـمـولـة بالوجبة الأولـــى مــن الـلـقـاح وهــم منتسبو وزارة الـصـحـة والإعـمـار فـوق 50 سـنـة، ومـنـتـسـبـو الاجــهــزة الأمـنـيـة الـذيـن اصـيـبـوا بـالامـراض المزمنة ومضاعفات مرضية”.

وأشــار إلـى، أن “الــوزارة تنسق مع شركة فايزر وشركات عالمية أخرى لـتـوفـيـر المـتـطـلـبـات الـلـوجـسـتـيـة المتعلقة باستيراد اللقاح ومعدات الحقن”، كاشفاً عن “تشكيل فريق فـنـي لمـتـابـعـة اســتــيــراده وتـدريـب الملاكات الخاصة بعملية التطعيم”.

ولــفــت الـتـمـيـمـي إلــى، أن “الـتـلـقـيـح سيكون اختياريا وليس إجباريا بشكل ابتدائي، كما سيكون متاحا للجميع في وقت لاحق”.

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