ترامب يوقع مشروع قانون التمويل الحكومي واسع النطاق

2020/12/28 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تشريعا خاصا بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار للاغاثة من جائحة فيروس كورونا والانفاق الحكومي ، ليصبح بذلك قانونا.وعقب توقعيه التشريع بعيدا عن وسائل الاعلام في ناديه للغولف، قال ترامب انه يبعث مع التوقيع "رسالة قوية للكونغرس توضح ضرورة ازالة بنود الهدر (في الانفاق)".وأضاف في بيان "المزيد من الأموال في الطريق"، دون أن يقدم ما يدعم وعده هذا.وتراجع ترامب، الذي سيترك منصبه في 20 كانون الثاني المقبل بعد خسارته انتخابات الثالث من تشرين الثاني لصالح الديمقراطي جو بايدن، تراجع عن تهديده السابق بعرقلة التشريع، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، بعدما واجه ضغوطا شديدة مارسها عليه مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وانتهت يوم السبت استحقاقات البطالة التي تدفعها الحكومة لحوالي 14 مليونا من خلال برامج مكافحة الجائحة، لكن ستُستأنف الآن بعد أن وقع ترامب على التشريع.وتضم الحزمة 1.4 تريليون دولار في هيئة نفقات للوكالات الحكومية.وإذا لم يوقع ترامب على التشريع فإن إغلاقا جزئيا للأنشطة الحكومية كان سيبدأ يوم الثلاثاء مما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر./انتهى9

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