طقس متباين بين الصحو و الغائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2020/12/28 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا ،بين الصحو و الغائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان طقس يوم غد الثلاثاء في جميع مناطق البلاد ، سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 8 مئوية والعظمى 16 مئوية.واضاف البيان " ان طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون ، في عموم مناطق البلاد ،صحوا مع بعض القطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة "./انتهى9

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