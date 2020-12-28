الرافدين يوجه فروعه باعتماد سعر صرف الدولار الرسمي 

2020/12/28 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، اعتماد سعر صرف الدولار الجديد في فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "استنادا الى توجيهات البنك المركزي العراقي فقد تقرر اعتماد سعر صرف الدولار ١٤٦٠ بدلا من السعر القديم".

ودعا المصرف في بيانه "جميع فروع المصرف الى الالتزام بالتوجيهات العامة بخصوص عملة الدولار".

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