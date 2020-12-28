2020/12/28 | 09:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغيابه عن مباراة إيبار، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ16 من الليغا.وقال النادي خلال بيان رسمي عبر موقعه في شبكة الإنترنت: “ميسي سيكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع عودته عقب مباراة برشلونة ضد إيبار”.يذكر أنه حدث تضارب فيما يتعلق بغياب ميسي عن مواجهة إيبار، حيث أشارت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية، إلى أن غياب النجم الأرجنتيني يأتي بإذن من المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق، لتمديد عطلته في بلده، وليس للإصابة كما أعلن النادي.وكان ميسي قد سافر إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، […]

ظهرت المقالة برشلونة يعلن إصابة نجمه ميسي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يعلن إصابة نجمه ميسي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يعلن إصابة نجمه ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).