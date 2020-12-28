إضافة نحو ترليوني دينار إلى موازنة العمل لدعم الفئات الفقيرة

2020/12/28 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، عن اضافة تخصيص يقرب من ترليوني دينار ضمن موازنة 2021 الى وزارته لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة.وقال الركابي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة شكلت لجنة لدراسة الموازنة التي خصصت لها ضمن موازنة 2021, فضلا عن دراسة آلية زيادة نسبة الشمول من المستفيدين برواتب […]

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