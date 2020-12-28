جولات تفتيشية تداهم “العلوات الكبرى” ببغداد.. وتكشف ملاحظاتها على المواد المتلاعب باسعارها

2020/12/28 | 09:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التجارة، عن نتائج جولات تفتيشية قامت بها الفرق المخصصة للعلوات الكبيرة في العاصمة بغداد، فيما اشرت تسجيل ارتفاعًا بالاسعار لبعض المنتجات الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان إن “الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية مع الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية، قامت بجولات ميدانية في علوتي الرشيد والتاجي والاسواق والمحال التجارية في جانب الكرخ لمتابعة اسعار المواد الغذائية والزراعية ومحاصيل الخضر والفواكه”.

واضاف مدير عام الدائرة محمد حنون كريم، بحسب البيان أن “الفرق الرقابية مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية سجلت اثناء متابعتها للأسواق المحلية ارتفاعاً نسبياً في اسعار الرز المستورد والمحلي وكذلك زيت الطعام والطحين المستورد والسكر وبيض المائدة المحلي من خلال متابعة فاتورات الشراء مع تسجيل استقرار اسعار الفواكه والخضر”.

وتابع حنون ان “الفرق الرقابية وجهت انذاراً اولياً للمتلاعبين بالأسعار وخصوصا للمواد المنتجة محليا وذلك بعدم استغلال الوضع الحالي والتلاعب برفع الاسعار، وبخلافه ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال الاستمرار والمغالاة بالأسعار”.

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