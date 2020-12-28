الثقافة: تحويل القصر الرئاسي داخل منتجع بابل إلى متحف

2020/12/28 | 10:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الاثنين، عن الاتفاق على تحويل القصر الرئاسي داخل منتجع بابل إلى متحف، مشيرة الى أنها تتحرك لرفع مدينة بابل عن لائحة الخطر بالتنسيق مع منظمة اليونسكو وحكومة بابل المحلية.

وقال مدير الاعلام بالهيئة العامة للاثار والتراث في الوزارة حاكم الشمري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الهيئة نسقت مع الحكومة المحلية لمحافظة بابل لمناقشة متطلبات اليونسكو والشروط التي وضعتها المنظمة من أجل رفع مدينة بابل عن لائحة الخطر”.

وأضاف الشمري، ان “الهيئة تعمل على انجاز المشاريع الاستثمارية التي ستقام في المحافظة، منها بابل عاصمة العراق الحضارية، ومشروع فندق بابل السياحي وكيفية اعادة تأهيله وامكانية احالته إلى مستثمر من أجل انعاش قطاع السياحة في المحافظة”.

وتابع، انه “تم الاتفاق على تحويل القصر الرئاسي داخل منتجع بابل إلى متحف من اجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح إلى مدينة بابل الاثرية، لاسيما بعد ادراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي”.



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