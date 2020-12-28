النزاهة تضبط متهماً بترويج معاملات نقل ملكية عقارات بصفة غير قانونية

2020/12/28 | 10:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط مُتَّهمٍ بترويج معاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ بصفةٍ غير قانونيَّةٍ في محافظة نينوى، مُبيّنةً ضبط المعاملات وصور قيد تلك العقارات.وأفادت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل أعضاؤه إلى مديريَّة التسجيل العقاري …

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