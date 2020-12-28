وصول وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة الى البصرة

2020/12/28 | 10:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ، على رأس وفد امني ، الى البصرة .وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لـ / نينا/ :" ان الوفد الامني الكبير الذي وصل قبل قليل الى البصرة برئاسة وزير الداخلية ، سيبحث الاوضاع الامنية في المحافظة وسيلتقي المحافظ والقيادات الامنية فيها "./انتهى9

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