جامعة الكوفة تفتتح منظومة للطاقة الشمسية

2020/12/28 | 10:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ افتتح رئيس جامعة الكوفة ياسر لفتة حسون منظومة الطاقة الشمسية في مركز البحث والتأهيل المعلوماتي بالجامعة.وقال مدير المركز عمار جلاوي، ان " المنظومة الشمسية خاصة بتجهيز منظومة الاتصالات المركزية والسيرفرات بالطاقة الكهربائية ".واوضح :" ان المنظومة ترفد الجامعة بـ18000 واط /ساعة في اليوم الواحد،وتتكون من بطاريات ومسيطرات شحن و28 لوحا شمسيا "./انتهى

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