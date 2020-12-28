غضب كويتي بعد أول محاولة انتحار شاب من البدون في

2020/12/28 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود الجدل إلى الكويت بشأن وضع البدون (عديمي الجنسية) في البلاد، بعدما حاول أحدهم الانتحار، مما أثار غضب الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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