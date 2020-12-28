الدولار مستقر في معاملات هزيلة مع إقرار ترامب حزمة المساعدة

2020/12/28 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

لم يتأثر الدولار كثيرا بعد عدم إنفاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بعرقلة حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين بسبب العطلات.

وحوم الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام في التعاملات الآسيوية عقب التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجارة محدود لحقبة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يشمل القطاع المالي البريطاني.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.151، بعد هبوط على مدى ثلاثة أيام.

وزاد الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو أيار 2018.

وقع ترامب على مساعدات الجائحة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، لتتجنب الحكومة إغلاقا جزئيا من غد الثلاثاء.

واستقر اليورو عند 1.2216 دولار، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1.2273 دولار والذي لامسه الشهر الجاري.

وصعد الدولار الأسترالي إلى 76.082 سنت أمريكي، متجها صوب أعلى مستوى في عامين ونصف العام أيضا عند 76.390 سنت والذي بلغه هذا الشهر.

وارتفع اليوان 0.1 بالمئة في المعاملات الخارجية إلى 6.5200 للدولار، وسجل 6.5296 في السوق المحلية.

وضعف الدولار قليلا أمام العملة اليابانية مسجلا 103.455 ين.

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