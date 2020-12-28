غرق سفينة في القطب الشمالي على متنها 19 شخصاً

2020/12/28 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وكالات أنباء روسية، الإثنين، غرق سفينة لصيد السمك في القطب الشمالي، الإثنين، ما أدى إلى فقدان 17 شخصا، موضحة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

ونقلت وكالة الأنباء "تاس، تابعها "ناس"، (28 كانون الأول 2020)، عن وزارة الحالات الطارئة الروسية، أن السفينة "أونيغا المتمركزة في مورمانسك غرقت قرب أرخبيل نوفايا زيمليا في بحر بارنتس".

وأضافت الوزارة أن "طاقم السفينة يتألف من 19 شخصا وتم إنقاذ شخصين".

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