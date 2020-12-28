2020/12/28 | 10:26 - المصدر: سفن سكاي

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أكد نائب السفير الايراني ببغداد موسى طباطبائي، أنه سيعقد إجتماعاً مع وزارة الكهرباء العراقية لحل مشكلة تراجع إنتاج الطاقة في العراق بسبب تخفيض الجانب الايراني للغاز المشغل للمحطات وبشكل كبير.

وقال طباطبائي في تصريح صحفي أن “زيارته للوزارة ستتضمن مناقشة الديون المترتبة على العراق لشراء الكهرباء والغاز، موضحاً ان هذه ليست بالمشكلة الكبيرة وسيتم حلها.

واضاف طباطبائي، أن الحكومة الإيرانية تسعى لمساعدة العراق في الظروف الحالية، وهناك عدة وسائل دبلوماسية لحلها، مشيراً الى أن المشاكل تعبتر فنية”.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أكدت خروج محطات بالبصرة عن العمل جراء التخفيض الكبير للجانب الايراني للغاز المشغل لتلك المحطات ، مشيرة الى أن ديون شراء الغاز تتجاوز 2 مليار دولار بينما أشارت الى العمل في مجلس الوزراء لتوفير مبالغها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب السفير الإيراني ببغداد: سنناقش مع وزارة الكهرباء حل مشكلة الطاقة اليوم 7 SKY TV.

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