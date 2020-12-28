2020.. عام لن ينساه العراقيون بزخم الأحداث وتقلب الأزمات

2020/12/28 | 10:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لم يكن 2020 عاماً مميزاً كما هو رقماً، أو كما تمناه العراقيون، وربما كان 11 من شباط الماضي هو أسعد أيامهم هذا العام عندما غطت الثلوج مدنه، لكن الأزمات المتعاقبة وتبعات جائحة كورونا ألقت بظلالها عليهم في شتى مجالات الحياة لاسيما الاقتصادية ليعيشوا سنة من الأحزان والفقدان.

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