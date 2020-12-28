2020/12/28 | 10:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستكمل اليوم الاثنين، الجولة الحادية عشرة لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس مباريات في الدوري الممتاز اليوم.. التوقيتات والقنوات الناقلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس مباريات في الدوري الممتاز اليوم.. التوقيتات والقنوات الناقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).