العمل تعلن توسيع قاعدة الشمول بملف الحماية الاجتماعية وزيادة سقف الاعانة في موازنة 2021

2020/12/28 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

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وزير العمل عادل الركابي

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، توسيع قاعدة الشمول بملف الحماية الاجتماعية وزيادة سقف الاعانة الاجتماعية في موازنة 2021، فيما أعلن عن اضافة تخصيص يقرب من ترليوني دينار الى وزارته لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة.

وقال الركابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية، اليوم، 28 كانون الأول 2020، ان "وزارته شكلت لجنة لدراسة الموازنة التي خصصت لها ضمن موازنة 2021، فضلا عن دراسة آلية زيادة نسبة الشمول من المستفيدين برواتب الرعاية الاجتماعية، وامكانية رفع سقف مبلغ الاعانات وفقا للسيولة المالية المتوفرة".

وأضاف ان "اضافة التخصيص الى موازنة وزارته، سيعطيها مرونة كبيرة في شمول اعداد جديدة باعانات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة والمعين المتفرغ، فضلا عن النظر بامكانية رفع سقف الاعانة في ضوء التخصيص المالي الذي سيتوفر والسيولة المالية التي يمكن ان توفرها وزارة المالية بعد اقرار الموازنة".

وكان وزير العمل عادل الركابي، قد كشف في وقت سابق، عن تقديم دراسة لشمول 600 ألف متقدم باعانات شبكة الحماية في موازنة العام المقبل، اذ قدمت وزارته دراسة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن مخرجات اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والعمل، لشمول ما يزيد عن 600 الف مستفيد جديد بموازنة 2021 من إعانات شبكة الحماية.

جدير بالذكر ان وزارة المالية كانت قد أعلنت في الـ 19 من الشهر الحالي، ان الحكومة ستدعم بشكل فوري القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر اجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية بالموازنة العامة لتعويض الارتفاع بأسعار بعض السلع المستوردة، وكذلك زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية، والاستفادة من تعديل سعر الصرف الذي سيعطي الحكومة إمكانيات لدعم شريحة ذوي الدخل المحدود.

ر.إ

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